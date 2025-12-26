Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 27 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dissabte 27 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Montserrat Martínez Rodríguez, 70 anys
Data de la defunció: 25 de desembre
Cerimònia: 27 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Rafi Ortiz Olivares, 63 anys
Data de la defunció: 23 de desembre
Cerimònia: 27 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Antonia Martínez Castillo, 101 anys
Data de la defunció: 25 de desembre
Cerimònia: 27 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Antonio Pérez De la Calle, 79 anys
Data de la defunció: 26 de desembre
Cerimònia: 27 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Rafael Tornay Cabezas, 74 anys
Data de la defunció: 24 de desembre
Cerimònia: 27 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Margarida Egea Andreu, 63 anys
Data de la defunció: 25 de desembre
Cerimònia: 27 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa