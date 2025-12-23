Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 24 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimecres 24 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Pilar Roldán Ibai, 90 anys
Data de la defunció: 22 de desembre
Cerimònia: 24 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
José Rodríguez Romero, 67 anys
Data de la defunció: 22 de desembre
Cerimònia: 24 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Adriano Cejudo Gómez, 88 anys
Data de la defunció: 23 de desembre
Cerimònia: 24 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Ana Fernábndez de Lorenzo, 85 anys
Data de la defunció: 23 de desembre
Cerimònia: 24 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Joaquim Cirera Díaz, 90 anys
Data de la defunció: 23 de desembre
Cerimònia: 24 de desembre, a les 15.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Isidora Casares Vilches, 73 anys
Data de la defunció: 22 de desembre
Cerimònia: 24 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Eulàlia Mollà Sabater, 99 anys
Data de la defunció: 23 de desembre
Cerimònia: 24 de desembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa