Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 22 de desembre del 2025

Publicat el 21 de desembre de 2025 a les 19:04

Aquestes són les cerimònies del dilluns 22 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Carme Palà Ciuró, 82 anys

Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 22 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Joana Florensa Vilalta, 85 anys

Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 22 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

María Luisa Hernández Martínez, 85 anys

Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 22 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Enriqueta Fabregat Moragas, 89 anys

Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 22 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Andrés Roldán Roldán, 92 anys

Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 22 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Felipe García Huete, 96 anys

Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 22 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rafael Ordóñez Sánchez, 72 anys

Data de la defunció: 21 de desembre
Cerimònia: 22 de desembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

