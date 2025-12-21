Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 22 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dilluns 22 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Carme Palà Ciuró, 82 anys
Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 22 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Joana Florensa Vilalta, 85 anys
Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 22 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
María Luisa Hernández Martínez, 85 anys
Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 22 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Enriqueta Fabregat Moragas, 89 anys
Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 22 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Andrés Roldán Roldán, 92 anys
Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 22 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Felipe García Huete, 96 anys
Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 22 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Rafael Ordóñez Sánchez, 72 anys
Data de la defunció: 21 de desembre
Cerimònia: 22 de desembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa