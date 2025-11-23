Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 24 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dilluns 24 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMontserrat Cuxart Vallhonrat, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 de novembre\r\nCerimònia: 24 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nEulalia Moscoso Caballero, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 de novembre\r\nCerimònia: 24 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nFrancesc Olivella Morell, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 de novembre\r\nCerimònia: 24 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nNúria Crispi Escurcell, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 de novembre\r\nCerimònia: 24 de novembre, a les 16.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n