Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 24 de novembre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de novembre de 2025 a les 18:58

Aquestes són les cerimònies del dilluns 24 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Montserrat Cuxart Vallhonrat, 88 anys

Data de la defunció: 22 de novembre
Cerimònia: 24 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Eulalia Moscoso Caballero, 83 anys

Data de la defunció: 22 de novembre
Cerimònia: 24 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francesc Olivella Morell, 83 anys

Data de la defunció: 22 de novembre
Cerimònia: 24 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Núria Crispi Escurcell, 93 anys

Data de la defunció: 22 de novembre
Cerimònia: 24 de novembre, a les 16.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades