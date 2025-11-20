Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 21 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del divendres 21 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nNieves Chamarro Aguilar, 96 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de novembre\r\nCerimònia: 21 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRafaela Carrasco Flores, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de novembre\r\nCerimònia: 21 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nBernardo López Picó, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de novembre\r\nCerimònia: 21 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPaulino Tapias Lindoso, 72 anys\r\n\r\nData de la defunció: 20 de novembre\r\nCerimònia: 21 de novembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n