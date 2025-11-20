Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 21 de novembre del 2025

Publicat el 20 de novembre de 2025 a les 19:01
Actualitzat el 20 de novembre de 2025 a les 19:02

Aquestes són les cerimònies del divendres 21 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Nieves Chamarro Aguilar, 96 anys

Data de la defunció: 19 de novembre
Cerimònia: 21 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rafaela Carrasco Flores, 84 anys

Data de la defunció: 19 de novembre
Cerimònia: 21 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Bernardo López Picó, 80 anys

Data de la defunció: 19 de novembre
Cerimònia: 21 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Paulino Tapias Lindoso, 72 anys

Data de la defunció: 20 de novembre
Cerimònia: 21 de novembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

