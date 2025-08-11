Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 12 d'agost del 2025

Publicat el 11 d’agost de 2025 a les 18:53

Aquestes són les cerimònies del dimarts 12 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Rafi Cabrera, 72 anys

Data de la defunció: 10 d'agost
Cerimònia: 12 d'agost, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Cerdà, 98 anys

Data de la defunció: 10 d'agost
Cerimònia: 12 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Esteban Casanueva, 82 anys

Data de la defunció: 10 d'agost
Cerimònia: 12 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Paquita Almécija, 92 anys

Data de la defunció: 10 d'agost
Cerimònia: 12 d'agost, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Roldán, 92 anys

Data de la defunció: 11 d'agost
Cerimònia: 12 d'agost, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

María Rodríguez, 96 anys

Data de la defunció: 10 d'agost
Cerimònia: 12 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

