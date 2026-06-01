Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 2 de juny del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de juny de 2026 a les 19:09

Aquestes són les cerimònies del dimarts 2 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Ascensión Martínez Moreno, 81 anys

Data de la defunció: 31 de maig
Cerimònia: 2 de juny, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Ángel Marín Rodríguez, 82 anys

Data de la defunció: 30 de maig
Cerimònia: 2 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Rafael Muñoz Ros, 73 anys

Data de la defunció: 1 de juny
Cerimònia: 2 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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