Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 2 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimarts 2 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAscensión Martínez Moreno, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 31 de maig\r\nCerimònia: 2 de juny, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nÁngel Marín Rodríguez, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 30 de maig\r\nCerimònia: 2 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRafael Muñoz Ros, 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 de juny\r\nCerimònia: 2 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n