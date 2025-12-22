Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 23 de desembre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies del dimarts 23 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Ian Riobert Curie, 68 anys

Data de la defunció: 22 de desembre
Cerimònia: 23 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Manolo Fernández Pombo, 88 anys

Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 23 de desembre, a les 10.00 hores, a la Parròquia Sant Martí de Sorbet de Viladecavalls

Consuelo Torres García, 89 anys

Data de la defunció: 22 de desembre
Cerimònia: 23 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Janet Bellot Gort, 84 anys

Data de la defunció: 21 de desembre
Cerimònia: 23 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Margarita García Guardiola, 64 anys

Data de la defunció: 21 de desembre
Cerimònia: 23 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Dolores Lozano Viejo, 91 anys

Data de la defunció: 22 de desembre
Cerimònia: 23 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades