Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 23 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimarts 23 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Ian Riobert Curie, 68 anys
Data de la defunció: 22 de desembre
Cerimònia: 23 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Manolo Fernández Pombo, 88 anys
Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 23 de desembre, a les 10.00 hores, a la Parròquia Sant Martí de Sorbet de Viladecavalls
Consuelo Torres García, 89 anys
Data de la defunció: 22 de desembre
Cerimònia: 23 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Janet Bellot Gort, 84 anys
Data de la defunció: 21 de desembre
Cerimònia: 23 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Margarita García Guardiola, 64 anys
Data de la defunció: 21 de desembre
Cerimònia: 23 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Dolores Lozano Viejo, 91 anys
Data de la defunció: 22 de desembre
Cerimònia: 23 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa