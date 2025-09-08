Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 9 de setembre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de setembre de 2025 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies del dimarts 9 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Puri Uceda Gómez, 79 anys

Data de la defunció: 7 de setembre
Cerimònia: 9 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rafaela González Fernández, 71 anys

Data de la defunció: 8 de setembre
Cerimònia: 9 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

José Martín De Toro, 79 anys

Data de la defunció: 7 de setembre
Cerimònia: 9 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

M. del Carme Rebullida Masjoan, 76 anys

Data de la defunció: 7 de setembre
Cerimònia: 9 de setembre, a les 12.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Manolo Pérez Contioso, 88 anys

Data de la defunció: 7 de setembre
Cerimònia: 9 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Tomás Reynes Luque, 92 anys

Data de la defunció: 8 de setembre
Cerimònia: 9 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

 

Notícies recomenades