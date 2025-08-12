Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 13 d'agost del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 12 d’agost de 2025 a les 18:54
Actualitzat el 12 d’agost de 2025 a les 18:57

Aquestes són les cerimònies del dimecres 13 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José Antonio Ruiz García, 65 anys

Data de la defunció: 11 d'agost

Cerimònia: 13 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

María Gris Ferra, 92 anys

Data de la defunció: 10 d'agost

Cerimònia: 13 d'agost, a les 11.00 hores, a l’Oratori La Rambla Serveis Funeraris

Purificación Navarro Ortiz, 101 anys

Data de la defunció: 11 d'agost

Cerimònia: 13 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rafael Jiménez García, 74 anys

Data de la defunció: 11 d'agost

Cerimònia: 13 d'agost, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

 

 

Notícies recomenades