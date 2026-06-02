Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 3 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimecres 3 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
María Luisa Parra Tirado, 66 anys
Data de la defunció: 1 de juny
Cerimònia: 3 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Andrés Salas Gómez, 60 anys
Data de la defunció: 1 de juny
Cerimònia: 3 de juny, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Fernando Lostanao Lara, 93 anys
Data de la defunció: 2 de juny
Cerimònia: 3 de juny, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Miguel Abadín Fernández, 65 anys
Data de la defunció: 1 de juny
Cerimònia: 3 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Rosa Eixarch Romeu, 90 anys
Data de la defunció: 2 de juny
Cerimònia: 3 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa