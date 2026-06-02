Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 3 de juny del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de juny de 2026 a les 20:21

Aquestes són les cerimònies del dimecres 3 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

María Luisa Parra Tirado, 66 anys

Data de la defunció: 1 de juny
Cerimònia: 3 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Andrés Salas Gómez, 60 anys

Data de la defunció: 1 de juny
Cerimònia: 3 de juny, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Fernando Lostanao Lara, 93 anys

Data de la defunció: 2 de juny
Cerimònia: 3 de juny, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Miguel Abadín Fernández, 65 anys

Data de la defunció: 1 de juny
Cerimònia: 3 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Rosa Eixarch Romeu, 90 anys

Data de la defunció: 2 de juny
Cerimònia: 3 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades