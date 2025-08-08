Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 9 d'agost del 2025

Publicat el 08 d’agost de 2025 a les 19:00

Jacinto Barrio Álvarez, 67 anys

Data de la defunció: 7 d'agost

Cerimònia: 9 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Carme Bou Ibáñez, 97 anys

Data de la defunció: 7 d'agost

Cerimònia: 9 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Muntané Quesada, 74 anys

Data de la defunció: 8 d'agost

Cerimònia: 9 d'agost, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Conchi Cárdenas Gómez, 82 anys

Data de la defunció: 8 d'agost

Cerimònia: 9 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Josefa Ayala Jiménez, 87 anys

Data de la defunció: 8 d'agost

Cerimònia: 9 d'agost, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

