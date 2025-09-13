Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 14 de setembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del diumenge 14 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJuana Sánchez Castellano, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 12 de setembre\r\nCerimònia: 14 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nDaniel Gil de la Cruz, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 11 de setembre\r\nCerimònia: 14 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nManuel Sevilla Delfa, 77 anys\r\n\r\nData de la defunció: 13 de setembre\r\nCerimònia: 14 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n