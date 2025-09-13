Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 14 de setembre del 2025

Publicat el 13 de setembre de 2025 a les 19:02

Aquestes són les cerimònies del diumenge 14 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juana Sánchez Castellano, 88 anys

Data de la defunció: 12 de setembre
Cerimònia: 14 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Daniel Gil de la Cruz, 91 anys

Data de la defunció: 11 de setembre
Cerimònia: 14 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Manuel Sevilla Delfa, 77 anys

Data de la defunció: 13 de setembre
Cerimònia: 14 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

