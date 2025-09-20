Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 21 de setembre del 2025

Publicat el 20 de setembre de 2025 a les 20:21

Aquestes són les cerimònies del diumenge 21 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Lina Fonollosa Martí, 68 anys

Data de la defunció: 20 de setembre
Cerimònia: 21 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Prats Aguilar, 57 anys

Data de la defunció: 19 de setembre
Cerimònia: 21 de setembre, a les 11.00 hores, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa

Joan Colomé Bordera, 105 anys

Data de la defunció: 20 de setembre
Cerimònia: 21 de setembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

