Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 21 de setembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del diumenge 21 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nLina Fonollosa Martí, 68 anys\r\n\r\nData de la defunció: 20 de setembre\r\nCerimònia: 21 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosep Prats Aguilar, 57 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de setembre\r\nCerimònia: 21 de setembre, a les 11.00 hores, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa\r\n\r\nJoan Colomé Bordera, 105 anys\r\n\r\nData de la defunció: 20 de setembre\r\nCerimònia: 21 de setembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n