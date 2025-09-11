Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 12 de setembre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de setembre de 2025 a les 19:17

Aquestes són les cerimònies del divendres 12 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Paco Maldonado, 83 anys

Data de la defunció: 10 de setembre
Cerimònia: 12 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Galindo, 71 anys

Data de la defunció: 9 de setembre
Cerimònia: 12 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Juanra Jiménez, 89 anys

Data de la defunció: 10 de setembre
Cerimònia: 12 de setembre, a les 12.00 hores, a l’EspaTemple del complex funerari municipal de Terrassa

Gregorio Galán, 75 anys

Data de la defunció: 11 de setembre
Cerimònia: 12 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Pascual Reyes, 90 anys

Data de la defunció: 10 de setembre
Cerimònia: 12 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

 

Notícies recomenades