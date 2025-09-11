Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 12 de setembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del divendres 12 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Paco Maldonado, 83 anys
Data de la defunció: 10 de setembre
Cerimònia: 12 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Antonio Galindo, 71 anys
Data de la defunció: 9 de setembre
Cerimònia: 12 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Juanra Jiménez, 89 anys
Data de la defunció: 10 de setembre
Cerimònia: 12 de setembre, a les 12.00 hores, a l’EspaTemple del complex funerari municipal de Terrassa
Gregorio Galán, 75 anys
Data de la defunció: 11 de setembre
Cerimònia: 12 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Pascual Reyes, 90 anys
Data de la defunció: 10 de setembre
Cerimònia: 12 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa