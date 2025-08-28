Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 29 d'agost del 2025

Publicat el 28 d’agost de 2025 a les 18:50

Aquestes són les cerimònies del divendres 29 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Alfonso Aranda, 60 anys

Data de la defunció: 28 d'agost
Cerimònia: 29 d'agost, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Virginia Ruiz, 89 anys

Data de la defunció: 28 d'agost
Cerimònia: 29 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Castillo, 83 anys

Data de la defunció: 29 d'agost
Cerimònia: 29 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

