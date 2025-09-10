Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 11 de setembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dijous 11 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJuan Carlos Llobregat Hernández, 55 anys\r\n\r\nData de la defunció: 9 de setembre\r\nCerimònia: 11 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nLeocadia Fernández Aparicio, 100 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 de setembre\r\nCerimònia: 11 de setembre, a les 11.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris\r\n\r\nConxita Muntadas Garriga, 68 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 de setembre\r\nCerimònia: 11 de setembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n