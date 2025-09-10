Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 11 de setembre del 2025

Publicat el 10 de setembre de 2025 a les 19:04
Actualitzat el 10 de setembre de 2025 a les 19:06

Aquestes són les cerimònies del dijous 11 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan Carlos Llobregat Hernández, 55 anys

Data de la defunció: 9 de setembre
Cerimònia: 11 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Leocadia Fernández Aparicio, 100 anys

Data de la defunció: 10 de setembre
Cerimònia: 11 de setembre, a les 11.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Conxita Muntadas Garriga, 68 anys

Data de la defunció: 10 de setembre
Cerimònia: 11 de setembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

