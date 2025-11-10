Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 11 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimarts 11 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Núria Noguera Brichs, 89 anys
Data de la defunció: 9 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Victòria Bonet Esteve, 80 anys
Data de la defunció: 8 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Antonia Rojas Rueda, 89 anys
Data de la defunció: 9 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Júlia Marquès Amat, 79 anys
Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Àngels Barrera Rodoreda, 97 anys
Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa