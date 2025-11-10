Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 11 de novembre del 2025

Publicat el 10 de novembre de 2025 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies del dimarts 11 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Núria Noguera Brichs, 89 anys

Data de la defunció: 9 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Victòria Bonet Esteve, 80 anys

Data de la defunció: 8 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonia Rojas Rueda, 89 anys

Data de la defunció: 9 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Júlia Marquès Amat, 79 anys

Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Àngels Barrera Rodoreda, 97 anys

Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

