Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 1 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimecres de l'1 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nRosalia Villach Rius, 79 anys\r\n\r\nData de la defunció: 30 de setembre\r\nCerimònia: 1 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJoan Enric López Simó, 54 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 de setembre\r\nCerimònia: 1 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMiquel Jordà Alemany, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 de setembre\r\nCerimònia: 1 d'octubre, a les 12.15 hores, a l'Oratori de La Rambla serveis funeraris\r\n