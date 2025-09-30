Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 1 d'octubre del 2025

Publicat el 30 de setembre de 2025 a les 18:48
Actualitzat el 30 de setembre de 2025 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies del dimecres de l'1 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Rosalia Villach Rius, 79 anys

Data de la defunció: 30 de setembre
Cerimònia: 1 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Joan Enric López Simó, 54 anys

Data de la defunció: 28 de setembre
Cerimònia: 1 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Miquel Jordà Alemany, 92 anys

Data de la defunció: 29 de setembre
Cerimònia: 1 d'octubre, a les 12.15 hores, a l'Oratori de La Rambla serveis funeraris

