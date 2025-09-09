Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 10 de setembre del 2025

Publicat el 09 de setembre de 2025 a les 18:53
Actualitzat el 09 de setembre de 2025 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies del dimecres 10 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Joan Sort Fontanet, 78 anys

Data de la defunció: 8 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Miguel Pérez Piqueras, 81 anys

Data de la defunció: 8 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Belmán Valenzuela, 65 anys

Data de la defunció: 7 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Pedro Zamorano Macías, 89 anys

Data de la defunció: 7 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Jesús Gómez Espejo, 83 anys

Data de la defunció: 8 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

José Arasanz Subías, 92 anys

Data de la defunció: 8 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Catalina Fernández López, 95 anys

Data de la defunció: 8 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

