Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 12 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimecres 12 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Manuel García Castilla, 83 anys
Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Antonio Gamero Sánchez, 71 anys
Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 10.00 hores, a peu de crematori de Terrassa
Francesc Bruguera Casajuana, 99 anys
Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 10.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris
Fina Larruy Latorre, 91 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 10.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Amparo Palain Sabau, 85 anys
Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Mingo Herruzo Aldana, 76 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Francisco Samper Barón, 79 anys
Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 12.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris
Ana Pérez Corral, 90 anys
Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Dolores Sánchez Martínez, 78 anys
Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Felipa Romero Sampedro, 90 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa