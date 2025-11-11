Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 12 de novembre del 2025

Publicat el 11 de novembre de 2025 a les 18:54
Actualitzat el 11 de novembre de 2025 a les 18:56

Aquestes són les cerimònies del dimecres 12 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Manuel García Castilla, 83 anys

Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Gamero Sánchez, 71 anys

Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 10.00 hores, a peu de crematori de Terrassa

Francesc Bruguera Casajuana, 99 anys

Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 10.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Fina Larruy Latorre, 91 anys

Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 10.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Amparo Palain Sabau, 85 anys

Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Mingo Herruzo Aldana, 76 anys

Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Francisco Samper Barón, 79 anys

Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 12.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Ana Pérez Corral, 90 anys

Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Dolores Sánchez Martínez, 78 anys

Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Felipa Romero Sampedro, 90 anys

Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

