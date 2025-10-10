Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 11 d'octubre del 2025

Publicat el 10 d’octubre de 2025 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies del dissabte 11 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Encarna Hinojosa Guardia, 90 anys

Data de la defunció: 10 d'octubre
Cerimònia: 11 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Elies Soriguera Soriguera, 94 anys

Data de la defunció: 10 d'octubre
Cerimònia: 11 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Teresa Monfa Fenoy, 58 anys

Data de la defunció: 10 d'octubre
Cerimònia: 11 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Lucía Martínez Mateo, 77 anys

Data de la defunció: 9 d'octubre
Cerimònia: 11 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

