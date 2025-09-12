Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 13 de setembre del 2025

Publicat el 12 de setembre de 2025 a les 18:49
Actualitzat el 12 de setembre de 2025 a les 18:50

Aquestes són les cerimònies del dissabte 13 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Ana Muñoz Del Campo, 96 anys

Data de la defunció: 11 de setembre
Cerimònia: 13 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Isidre Galí Llobet, 92 anys

Data de la defunció: 11 de setembre
Cerimònia: 13 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rosita Canales Román, 96 anys

Data de la defunció: 11 de setembre
Cerimònia: 13 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Picazo Garrido, 67 anys

Data de la defunció: 11 de setembre
Cerimònia: 13 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Esteban Gallego Soriano, 69 anys

Data de la defunció: 11 de setembre
Cerimònia: 13 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Francisco Roselló Mestre, 82 anys

Data de la defunció: 12 de setembre
Cerimònia: 13 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

