El Terrassa FC, cara a fora i creu a l’Olímpic

Amb el triomf al camp de l’Alzira, el Terrassa FC va tancar una primera volta marcada per una irregularitat patent pel que fa als resultats obtinguts com a local. L’equip terrassista és un dels pitjors equips del grup a casa i, en canvi, és el millor quan es tracta dels encontres com a visitant. La temporada la va començar el tècnic canari Chus Trujillo, que va ser destituït a principis del mes de novembre. L’aragonès Víctor Bravo va ser l’escollit per substituir-lo.

El bagatge del conjunt terrassista com a visitant és per emmarcar. Lideraria aquesta hipotètica classificació, amb 18 punts, després d’uns registres de cinc victòries, tres empats i només una derrota, en nou encontres, amb uns números golejadors de 13 gols a favor i vuit en contra.

En canvi, els resultats com a equip local són totalment oposats. En aquest apartat, el Terrassa FC estaria en places de descens, amb només set punts. Seria setzè després d’un triomf, quatre empats i tres derrotes, tot plegat en vuit partits disputats a l’Estadi Olímpic. A casa, els terrassistes han marcat sis gols i n’han encaixat vuit.

Del total de sis victòries que ha sumat el conjunt egarenc en els primers 17 encontres de lliga, només dos han sigut per més d’un gol: l’1 a 3 en el camp del Mallorca “B” i el 0-2 del passat diumenge a Alzira.

Partits complets

El jugador amb més minuts és el porter Marcos Pérez, que ha disputat 16 partits complets, amb un total de 1.440 minuts. Només es va perdre un partit, contra l’Andratx a l’Estadi Olímpic, a causa de la mort del seu pare. El lateral esquerre Jordi Palacios és el segon jugador amb més minuts, amb un total de 1.431, però és l’únic de la plantilla que ha jugat de titular tots els partits disputats a la lliga fins ara. També han disputat els 17 partits de la primera part de la lliga Josu Gallastegi i Quentin Van den Heerik, però en aquest cas, el basc només ha sigut titular en onze ocasions i el neerlandès en dotze partits.

Pel que fa al capítol golejador, Van den Heerik és el màxim realitzador, amb set gols i, a més, ha donat una assistència. Gallastegi és el segon a la llista de golejadors, amb tres dianes, però encapçala la d’assistències, amb tres en total, empatat amb Palacios. Jofre, amb dos gols i dues assistències, és el següent a la llista en productivitat atacant.