Pablo Castelló Ibarz, nascut el 21 de desembre de 1996 s’incorpora al Terrassa FC com a segon entrenador de l’staff tècnic que dirigirà Víctor Bravo per segona temporada consecutiva, segons ha anunciat l'entitat terrassista. Graduat en Administració i Direcció d'Empreses i màster en Metodologia d’Entrenament i Anàlisi de Rendiment Esportiu és entrenador de futbol amb 10 anys d'experiència com a tècnic de futbol base i dos anys com a director de futbol base. El tècnic ocuparà el lloc que va exercir Xavi Moro amb l'arribada del tècnic aragonès a la banqueta del Terrassa FC.

Castelló, durant sis temporades consecutives (2014-20), va ser entrenador de la UD Fraga, on també va desenvolupar el càrrec de director del futbol base. A la seva trajectòria també destaquen les funcions d’entrenador assistent sub-14 al Villarreal CF (2022-23) i d’entrenador al Cadet A (2024-25), on s’ha proclamat campió de la Copa de Divisió d’Honor, i de segon entrenador del Juvenil A de Divisió d’Honor (2023-24) a la SD Huesca.