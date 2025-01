La Gala de l’Esport celebrarà els 50 anys

El Teatre Principal acollirà d’aquí a poc més d’un parell de mesos la Gala de l’Esport 2025, la gran festa dels esportistes terrassencs, en el decurs de les quals es premiarà els millors esportistes de l’any 2024, així com aquelles entitats i persones que hagin excel·lit durant els darrers 12 mesos. La cita serà el dilluns dia 17 de març a les 19.45 hores. No serà una edició més, sinó que es commemoraran amb tot luxe de mitjans els 50 anys d’història d’uns premis ja plenament consolidats dins del calendari esportiu de la ciutat.

Diari de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa són els organitzadors d’un certamen que se celebra de manera ininterrompuda des de fa mig segle. El certamen, impulsat per Lluís Francino i Riera, va néixer l’any 1975 i es va reprendre de manera continuada l’any 1980. De fet, el guardó principal de la nit, el trofeu al millor esportista de l’Any, duu encara el nom de Francino, un home estretament vinculat al món del hockey, que va ser seleccionador espanyol d’aquest esport i es va penjar el bronze als Jocs Olímpics de Roma 1960.

Un any més, la Gala de l’Esport serà molt més que un simple acte de lliurament de premis. És un punt de trobada de l’esport terrassenc, on es reconeix l’esforç, l’altruisme, l’esperit de superació, la projecció i la capacitat organitzativa de tants i tants egarencs.

Estrena d’un documental

Entre les activitats que es duran a terme per celebrar aquest mig segle de vida hi ha l’estrena d’un documental que repassarà la història d’aquests darrers 50 anys. La peça, que s’estrenarà al Cinema Catalunya dies abans de la gala, farà un recorregut històric per totes les edicions, amb documents i entrevistes de tots aquests anys, centrant-se en la part més humana de tots aquells que han anat bastint la història recent de l’esport local.

Per celebrar com cal aquesta data s’ha creat una comissió especial per a aquest cinquantenari. Durant la gala d’enguany, que serà més llarga que de costum, s’entregaran diverses mencions i reconeixements. El mateix dia tindrà lloc un sopar als jardins de la Casa Alegre de Sagrera, al que s’assistirà per invitació.

A banda del vessant històric, es mantindran els premis als millors del 2024 en les diferents categories. El 31 de desembre es va tancar el termini de recollida de candidatures i d’aquí a uns dies es faran públics els noms dels nominats.