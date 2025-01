Premi Noel Otero per a Josep Manel Orti

Recta final per a la celebració de la Mitja Marató Internacional de Terrassa. Quan falten només nou dies per al dia de la cursa, la sala d’actes de la Factoria Cultural de Terrassa s’ha omplert aquest vespre en l’acte oficial de presentació de la vint-i-cinquena edició de la Mitja Marató Internacional de Terrassa, una cursa que se celebrarà el diumenge 26 de gener.

La gala de celebració d’aquests 25 anys, presentada pels periodistes Xavi Coral i Raquel Sans, ha estat amenitzada pel cantant Salva Racero, un habitual d’aquesta mena de celebracions. L’han acompanyat el terrassenc Miki Santamaria al baix, Dani García al piano, Martí Sánchez a la bateria i Jordi Martínez a la guitarra. Han obert l’acte amb temes com el seu “Paradís”, “The show must go on” i “Com he fet sempre”, la versió catalana de “My way”, que ha dedicat a Otero.

Visiblement emocionat, el president de la Mitja ha recordat a preguntes dels dos presentadors els inicis de la cursa, l’any 2000. Ha agraït la feina incansable dels seus col·laboradors, dels esportistes, dels alcaldes, dels voluntaris, de la ciutadania en general i dels patrocinadors. “La Mitja Marató és una part de la meva vida”, ha explicat visiblement emocionat.

I és que la d’aquest dijous no ha estat una presentació més. Ha estat un emotiu i vibrant reconeixement al primer quart de segle de vida de la prova, impulsada l’any 2000 per l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa (AEMMT). El món de l’atletisme terrassenc i la ciutadania en general s’ha donat cita en una gala que suposa el definitiu tret de sortida per a la cursa.

Companys de viatge

David Otero ha aprofitat per retre un merescut homenatge als seus sis primers companys de viatge, els integrants de la seva primera junta directiva, com Pep Mota, Cesc Marinel·lo, Mingo Carbonell, Mari Carmen Martínez, Quico Querol, Toni Falgar, i Josep Salvador.

Encara amb la mirada posada en el passat, en el decurs de l’acte s’ha retut homenatge als quatre alcaldes que ha tingut la ciutat de Terrassa durant aquests primers 25 anys de segle, Manuel Royes (1979-2002), Pere Navarro (2002-2012), Alfredo Vega (2017-2019) i Jordi Ballart (2012-2017 i del 2019 fins ara). Han rebut també un emotiu reconeixement els dos únics atletes que han disputat totes les edicions de la Mitja Marató que s’han celebrat fins ara. Amb la del diumenge dia 26 de gener, hauran completat 527,425 quilòmetres. Es tracta dels egarencs Toni Jurado i Marc Otero.

El moment més esperat de la gala i també el més emotiu és sempre l’acte d’entrega del Premi Noel Otero, amb el qual els organitzadors de la prova reconeixen la tasca d’una persona que ha treballat incansablement per la Mitja Marató. Enguany arribava a la vint-i-dosena edició. I ha recaigut en Josep Manel Orti, cap de sortides i arribades de la cursa i també responsable d’infraestructures.

Abans d’accedir a la sala i en acabar l’acte, els assistents han pogut visitar l’exposició fotogràfica que s’ha instal·lat al “hall”, titulada “We have a dream” i comissariada per Xavi Planas. Consta de gairebé 200 fotografies i els cartells corresponents a les 25 edicions celebrades. Una part de la mostra recorda la cobertura que Diari de Terrassa ha fet des de la primera edició. La mostra es podrà visitar, per gentilesa de LaFACT, fins al 26 de gener.

Els guanyadors del Circuit Activa’t

Durant la gala s’han entregat els trofeus als millors del Circuit de Curses Activa’t 2024, organitzat conjuntament amb MútuaTerrassa. El guanyador masculí va ser Daniel Fernández (584,04 punts), seguit de Rubén Gelices (508,14) i Marc García (457, 85). En fèmines es va imposar Ninfa Estela Chavez (520,79 punts), seguida per Imma Badia (464,88) i Laia Meschede (425,65). El Circuit Activa’t consta de les següents cinc curses puntuables: Mitja, Santi Centelles, Festa Major, Ca n’Anglada i Fanny Sallés. Iker Fernández i Carla Puig van vèncer en la categoria sub-23. En sènior van vèncer Marc Roigé i Marta González. Pel que fa als veterans, en M40, els guanyadors van ser Rubén Leiva i Maite Cruz, en M50 es van imposar Ramon Minguet i Linda Arnott i en M60 Indalecio Tutusaus i Rosa Garrido.

Sessió amb Martín Fiz i Fermín Cacho

Entre les activitats paral·leles previstes per a commemorar la vint-i-cinquena edició de la Mitja Marató Internacional de Terrassa destaquen l’entrenament especial dirigit per dues de les més rutilants estrelles de l’atletisme espanyol, Martín Fiz (61 anys) i Fermín Cacho (55), que se celebrarà dissabte a les 8 del matí a la zona de la Torre Mossèn Homs, així com la taula rodona que tindrà com a protagonistes els dos atletes i les nedadores terrassenques Laura Roca i Sarai Gascón, també dissabte a les 19 hores a la Factoria Cultural de Terrassa. Ambdues activitats són gratuïtes i obertes a la ciutadania.

Atletes de totes les condicions podran gaudir demà de l’entrenament que dirigiran el vitorià Martín Fiz i el sorià Martín Cacho. El punt de trobada serà a les 8 hores a la zona de la Torre Mossèn Homs. Es recorreran 7 quilòmetres fins al bosc de Can Deu. Entre els participants hi haurà els Mossenaires, un grup liderat per Pep Moliner que s’entrena a la zona cada dissabte a aquesta hora des de fa 32 anys. En aquest icònic escenari, Fiz es va proclamar campió de Catalunya de cros el 16 de febrer del 1986. El maratonià seria anys després campió d’Europa de marató a Helsinki el 1994 (2.10’31”) i del Món a Göteborg un any després (2.11’31”), assolint un quart lloc als Jocs d’Atlanta 1996 amb 2.13’20” i una sisena plaça a Sydney 2000 amb 2.13’24”. Guanyador dels sis Majors (Nova York, Tòquio, Boston, Berlín, Chicago i Londres) en categoria màster, el vitorià continua sent una llegenda viva de l’atletisme mundial. L’acompanyarà Fermín Cacho, primer or olímpic de l’atletisme espanyol. Va guanyar la mítica cursa dels 1.500 a Barcelona’92 amb un registre de 3’40”12, una marca que milloraria dos anys més tard a l’Europeu de Helsinki, on va signar un temps de 3’35”27. Als Jocs del 1996 es va penjar la medalla de plata amb 3’36”40.

Atletisme i natació

També dissabte, però a les 18 hores, LaFACT acollirà una taula rodona on Fiz, Cacho, Roca i Gascón aproparan les seves experiències a l’elit. Es parlarà també de l’evolució tecnològica de l’atletisme i la natació, de l’ús de nous materials, els sistemes d’entrenament i els hàbits alimentaris. Laura Roca va ser olímpica a Sydney 2000 i Atenes 2004 i acumula 145 internacionalitats, mentre que la paralímpica Sarai Gascón ha pres part en els cinc darrers Jocs, amb un global de sis plates i dos bronzes.