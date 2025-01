Victòria plàcida del Terrassa FC contra el filial del Mallorca

No ha desaprofitat el Terrassa FC l’oportunitat d’entrar a les posicions de “play-off”. Els de Víctor Bravo s’han imposat amb molta comoditat per 2 gols a 0 al RCD Mallorca “B” en partit corresponent a la segona jornada de la segona volta de la lliga de Segona Federació.

El Terrassa FC ha sumat la seva tercera victòria consecutiva. No ho havia aconseguit encara. En els cinc últims partits, de fet, ha sumat 11 punts de 15 possibles, amb dos empats i tres triomfs. I no ha encaixat cap gol. La d’avui ha estat la seva cinquena porteria a zero consecutiva, una altra dada inèdita enguany.

En un encontre tremendament plàcid, els terrassistes han deixat el partit resolt amb dues dianes en els 23 primers minuts i han sumat la seva segona victòria de l’exercici a casa, on no guanyaven des del 6 d’octubre, fa ja tres mesos i mig, quan es van imposar per 1 a 0 al Badalona Futur. Els de Bravo s’han situat cinquens amb 31 punts, a només tres punts del líder, el Sant Andreu. Tancarà la jornada cinquè si el Sabadell no guanya aquesta tarda al camp de l’Espanyol “B”.

Els mallorquins es presentaven a l’Olímpic com a cuers i no han sabut posar en dificultats un Terrassa que ha sortit molt concentrat, monopolitzant la possessió de la pilota des de l’inici. Als 15 segons ha arribat el primer avís, un xut centrat de Víctor Morales que el porter Joan Pol ha aturat sense problemes. Només s’havien jugat set minuts quan el davanter centre Aythami ha recollit una pilota dins l’àrea i ha rematat creuat i ras a l’esquerra del porter per fer el primer gol de la matinal. El canari ha rebut abans de l’inici del matx una samarreta de mans del president Jordi Cuesta per celebrar els seus 100 partits vestint la samarreta del Terrassa.

Sense temps que els mallorquins es despertessin, els terrassistes han continuat generant perill. Al minut 13, Aythami ha tingut el segon gol a les seves botes, però la seva rematada ha marxat un pèl creuada. I al minut 23, Josu Gallastegi ha fet el segon en creuar, sol dins l’àrea, una rematada a l’esquerra de Joan Pol. El gol ha donat tranquil·litat als locals i els ha permès encarrilar la seva plàcida victòria.

No han inquietat els balears en cap moment la porteria defensada per Marcos Pérez. Continuava combinant el Terrassa i al minut 27, el lateral esquerre Palacios ha centrat una pilota a la que no ha pogut arribar el davanter neerlandès Quinten Van den Heerik. Veient-se superat, el jove filial mallorquí ha pujat la seva pressió, però la defensa del Terrasssa ha mantingut la seva intensitat. L’equip ha seguit generant perill a la recerca del tercer gol, ocupant bé els espais i generant perill.

Sense problemes

Ja a la represa, la tònica no ha variat. Tot i sortir amb un esperit més ofensiu, el filial mallorquinista no ha sabut posar en problemes la defensa del Terrassa, que s’ha seguit trobant molt còmode sobre el camp i ha continuat movent la pilota amb criteri. La intensitat del matx, però, ha baixat una mica.

Els escassos atacs visitants no han posat en problemes la porteria defensada per Marcos Pérez. Al minut 51, Jofre ha rematat a les mans del porter visitant. Segons després ha arribat l’ocasió més clara per als visitants. Sol a l’àrea petita, Pau, que acabava de sortir, ha rematat als núvols.

Al minut 54, Víctor Bravo ha mogut la banqueta, situant Diego Garzón al lateral dret, Martí Soler al doble pivot i Tom Boere en punta en lloc d’Aythami. L’equip ha continuat generant perill davant d’un rival molt innocent en els seus atacs que no exigia gens als terrassistes. Al minut 60, el neerlandès Boere ha fet un mal control a passada de Jofre i no ha fet el tercer per poc. Tres minuts més tard, no ha arribat per molt poc a una rematada. Van den Heerik ha aprofitat al minut 64 un mal refús defensiu, però el porter Joan Pol ha aturat la seva rematada.

El control del matx continuava sent del Terrassa. Més per necessitat que per convicció, els visitants intentaven general perill sense èxit. Marcos Pérez ha aturat sense problemes al minut 73 una rematada d’Scuri. Passaven els minuts i la sensació de control dels terrassistes anava en augment. Totes les segones jugades queien a peus del Terrassa, que no ha patit en cap moment pel resultat.

El ritme i la intensitat del matx han caigut als minuts finals. El cansament ha impedit que el Terrassa fos precís amb les passades, mentre que els visitants s’anaven diluint de mica en mica. Al penúltim minut, el visitant Gonzalo ha desaprofitat un altre atac en rematar fora des de l’àrea petita. El 2 a 0 resultaria ja definitiu, deixant l’equip cinquè amb 31 punts.

El Terrassa FC ha format de sortida amb Marcos Pérez sota pals, Robert Simón i Palacios als laterals, Siereveld i Borja López com a centrals, Víctor Morales i Samu Casais de pivots, Gallastegi a la dreta, Jofre a l’esquerra i Van den Heerik i Aythami en punta d’atac. Al minut 54, Diego Garzón ha entrat per Robert Simón, Martí Soler per Samu Casais i Tom Boere per Aythami. Al 74, Gil Muntadas ha substituït Gallastegi. Al 85, Sem Dirks ha entrat per Jofre.