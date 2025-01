El Club Egara, campió de Catalunya femení de hockey sala

El conjunt femení del Club Egara s’ha imposat per 3 gols a 1 al pavelló de Can Jofresa al Júnior de Sant Cugat en la final del Campionat de Catalunya de hockey sala i s’ha proclamat brillantment campió. El conjunt que prepara Joan Vidal s’ha mostrat superior a l’equip dirigit pel terrassenc Litus Ullés, que s’ha avançat en el marcador, ha vist com les terrassenques remuntaven el matx.

Després d’uns minuts d’incertesa, la jugadora santcugatenca Gabriela Pérez ha aprofitat el primer penal-córner del seu equip per inaugurar el marcador quan faltaven només 28 segons per tancar el primer quart.

També de penal-córner ha empatat el Club Egara. Ha estat al minut 14, gràcies a un llançament de Marta Grau. Dominava l’Egara i al minut 18, Laia Insenser ha establert el 2 a 1.

Domini terrassenc

A la represa, de nou intercanvi de penals sense afectació en el marcador. Tot i que el Club Egara gaudia de major possessió, el Júnior ha arribat amb opcions al darrer període. Però al minut 35, Berta Muñoz ha establert un 3 a 1 que ja seria definitiu en transformar el darrer dels cinc penals-córner consecutius de què han disposat les egarenques. Ja gairebé sense temps, el Júnior ha tret la portera de la pista, però els ha faltat claredat per tenir opcions.

D’aquí a dues setmanes, el pavelló de Can Salas acollirà el Campionat d’Espanya de hockey sala.