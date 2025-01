Un gol al final castiga el San Cristóbal a Peralada

Un gol a cinc minuts per a la conclusió del temps reglamentari ha castigat al San Cristóbal en el camp del Peralada. En un partit molt equilibrat i amb poques oportunitats de gol, els parroquials no han pogut obtenir res positiu. Dijous, en el municipal de Ca n’Anglada, l’equip de Cristian García tornarà a la lliga, per disputar els 31 minuts que resten del seu encontre davant de l’Hospitalet, que es va suspendre pel llançament d’una llauna de beguda contra un dels assistents.

El Peralada ha sortit amb força i, en el minut 9 ha pogut marcar, però Carles Segura ha evitat la situació de perill. Els locals, més tard, han tornat a tenir una opció que no han concretat i, a partir d’aquí, el joc s’ha equilibrat i fins al descans, hi ha hagut poc a destacar, amb més lluita que no pas encert.

En el minut 3 de la represa, de nou el porter del conjunt parroquial ha evitat el gol del Peralada. Els de Cristian García també han disposat d’algunes arribades, com una rematada de Marc Río que ha sortit fora, en el minut 55, o una bona acció d’Abde, deu minuts més tard, que el davanter ha xutat a les mans del porter Aitor Mújica.

El partit semblava destinat a l’empat a zero quan, en el minut 85, Bamta ha protagonitzat una jugada que Gerard Caixàs ha concretat en gol i ha establert l’1 a 0 amb què ha finalitzat el matx. El San Cristóbal, que s’ha quedat amb deu per l’expulsió de Carlos Olmo, que ha vist dues targetes grogues, ha intensificat el seu joc en els minuts finals, però no ha pogut evitar la derrota per la mínima.

Pel San Cristóbal han jugat Carles Segura, Héctor Parrado (Miguel Expósito, m. 89), Marco, Ricki (Lamine, m. 46), Joan Cervós (Izan, m. 89), Max Llovera, Carlos Olmo, Abde, Peke (Padilla, m. 46), Mario Cantí i Marc Río (Kevin, m. 76).