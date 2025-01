Bronze d’Adrià Boyano al Campionat d’Espanya de cros

Tres setmanes després d’adjudicar-se el Cros d’Elgóibar, l’atleta de la UA Terrassa Adrià Boyano es va penjar la medalla de bronze en categoria individual i també per equips en el Campionat d’Espanya Autonòmic sub-18 de cros que es va celebrar al Parque del Cerro de los Ángeles de Getafe.

Boyano va completar els 4.820 metres en un temps de 15 minuts i 52 segons, classificant-se en tercera posició per darrere del valencià Xavi Cabanilles (15’34”) i el gallec Álex Sierpes (15’41”).

L’atleta terrassenc també va fer bronze per equips en categoria sub-18. Com a integrant de la selecció catalana, va sumar 44 punts, per darrere de Madrid i València. Completaven l’equip els atletes Axel Zarranz, Pere Mas, Guillem Cuartero i Bernat Gironès.