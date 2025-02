El Terrassa FC, més enfocat que mai cap als objectius

Amb el triomf de diumenge a l’Estadi Olímpic contra la Peña Deportiva, el Terrassa FC s’ha situat en zona de “play-off” i, a més, a cinc punts de la primera plaça, la que premia amb l’ascens directe. El conjunt terrassista, que afronta la seva quarta temporada a aquesta categoria de creació molt recent, viu els seus millors moments, i està més proper dels objectius que mai, pujar de forma directa o disputar les eliminatòries per optar a l’ascens a la Primera Federació.

La situació dels de Víctor Bravo, actualment, es pot considerar de privilegi, sobretot tenint en compte les experiències anteriors a aquesta categoria. L’equip egarenc ocupa la quarta posició de la classificació, amb 34 punts, quan manquen tretze jornades per a la conclusió de la fase regular de la lliga.

En cap de les tres campanyes anteriors a la Segona Federació havia estat tan ben posicionat i tan a prop dels seus objectius. En la primera temporada a la categoria, la 2021-2022, a la jornada 21, el Terrassa FC era desè, amb 27 punts, a onze del líder i a sis dels llocs de promoció d’ascens. La temporada 2022-2023, a aquestes altures del campionat, el conjunt egarenc era setè, amb 30 punts, a 12 del primer classificat i a dos del “play-off”. La passada campanya, a aquesta jornada, l’equip era desè, amb 27 punts, a 13 del líder i a cinc de les posicions que donen dret a disputar la promoció per pujar.

El calendari

Altres aspectes, com el dels gols en contra, també són els millors de la seva trajectòria a la Segona Federació. En aquests moments de la temporada, els de Víctor Bravo han rebut 17 gols, tres menys que a la jornada 21 de la 2022-2023, deu menys que la 2023-2024 i 12 que la 2021-2022.

El calendari que li resta és de set encontres com a local i sis com a visitant. El Terrassa FC ha de rebre a tres rivals directes, Sabadell, Espanyol “B” i Atlético Baleares, amb els quals va empatar a domicili. De cara al “goal average” particular, poden ser crucials les victòries en aquests compromisos. També rebrà al Valencia Mestalla, amb 32 punts, i a qui va vèncer a la primera volta. Fora de l’Estadi Olímpic, els egarencs han de visitar a tres dels equips de la part alta, Sant Andreu, Lleida i Torrent. Contra l’Europa, líder actual, ja ha jugat els dos encontres, saldats amb dues derrotes.