Reempresa, el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya, és a punt d’arribar a les 5.000 transmissions empresarials. Segons dades actualitzades el mes de novembre, la iniciativa creada per la Cecot i la fundació Autoocupació ha evitat, des de la seva posada en marxa el 2011, el tancament de 4.938 empreses.

Aquestes més de 4.900 compravendes han suposat una inversió induïda de 2484,4 milions d’euros i han permès salvaguardar més de 13.600 llocs de treball. Han estat 13.679.

En aquests 13 anys, Reempresa ha atès més de 20.500 projectes reemprenedors. En concret, han passat pel servei 20.516 persones físiques o jurídiques, interessades a comprar una pime en funcionament. Per la seva banda, les empreses en venda que han entrat en el mercat de Reempresa han estat 11.408.

El servei ideat per la Cecot i Autoocupació posa en contacte empresaris que per motius diversos volen deixar els seus negocis en funcionament i emprenedors que volen posar en marxa un projecte empresarial sense haver de començar de zero. El programa ofereix assessorament individualitzat tant a les persones cedents o venedores com a les reemprenedores o compradores. A més, disposa d’un “marketplace” on actualment hi ha unes 1.240 empreses en venda.

Reempresa compta amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i de Barcelona Activa, entre moltes altres entitats i institucions.

Reempresa s’acosta a les 5.000 compravendes de pimes