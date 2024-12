L’atur de molt llarga durada creix més de 4 punts percentuals a Terrassa

L’atur de molt llarga durada ha crescut aquest 2024 a Terrassa. A falta de les dades del mes de desembre, que es donaran a conèixer la setmana vinent, el pes dels terrassencs que fa més de dos anys que estan a l’atur sobre el total d’egarencs desocupats ha crescut més de quatre punts percentuals. D’acord amb els informes mensuals sobre l’evolució de l’atur registrat a Terrassa del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat, si el 31 de desembre del 2023 aquest grup representava un 31,10% del total, el passat 30 de novembre la seva proporció havia escalat fins a suposar un 35,35%. Així doncs, l’augment enguany ha estat de 4,25 punts.

Amb dades absolutes, des de principi d’any, el nombre de terrassencs que fa més de 24 mesos que no tenen feina ha crescut en 306 persones. La raó és que en acabar l’any 2023 es comptaven 3.913 egarencs en aquest grup per un total de 12.582 aturats i en tancar el mes de novembre d’enguany n’eren 4.219 per un total d’11.936.

Més increment en les dones

La crescuda de l’atur de molt llarga durada ha estat més intensa en les dones que en els homes. En la població femenina, s’ha passat de 2.478 a 2.766 (+288) aturades amb una durada de la demanda superior als dos anys i el seu pes ha passat d’un 33,70% a un 38,86% (+5,16 p.p.) En ells, l’increment ha estat de 2,72 punts, passant d’un 27,44% a un 30,16% i de 1.435 a 1.453 desocupats (+18).

Per contra, el nombre de terrassencs que fa entre un i dos anys que no tenen feina ha disminuït lleugerament, passant de 2.195 persones el 31 de desembre del 2023 a 2.142 a 30 de novembre del 2024 (-53). El grup d’aturats amb una demanda d’entre sis i dotze mesos s’ha reduït amb més força: de 2.181 a 1.596 (-585). Els terrassencs que fa un màxim de sis mesos que estan a l’atur han baixat de 4.293 a 3.979 (-314).

La majoria d’aturats a la ciutat són dones (59,63%) i la majoria dels desocupats de molt llarga durada també, però amb encara més diferència. En aquest camp arriben al 65,56%. De fet, la diferència del nombre d’aturats per gènere augmenta a mesura que s’incrementa la durada de la demanda. En el grup de fins a sis mesos, les dones representen un 53,23% del total; en la franja d’entre sis i dotze mesos són un 57,77% i en la d’entre 12 i 24 mesos, un 61,25%.

L’atur de molt llarga durada creix més de 4 punts percentuals a Terrassa