Marta Raventós assumeix la presidència del Cercle Cecot de Joves Empresaris

El Cercle Cecot de Joves Empresaris enceta l’any amb nova presidenta. La dissenyadora d’espais Marta Raventós Moix (Barcelona, 1986), cofundadora i directora de l’estudi de disseny R-Estudio, pren el relleu a Ninna Torres Bach, qui ha ocupat el càrrec durant el darrer mandat i que deixa el Cercle en arribar a l’edat màxima establerta pel col·lectiu de joves empresaris en els seus estatuts. Raventós exercirà la presidència durant els pròxims dos anys, amb el suport d’una junta executiva composta per deu persones, i s’integrarà al comitè executiu de la Cecot.

L’entrada en vigor del canvi en el càrrec es va produir a finals del mes de desembre i Raventós presidirà a mitjans d’aquest mes de gener la seva primera junta del col·lectiu de joves empresaris de la Cecot on quedaran definides les línies de treball, “totes elles dirigides a estructurar un espai de trobada i un marc de cooperació i participació d’aquest col·lectiu en projectes socioeconòmics que es desenvolupen a l’entorn territorial més proper”, avancen des de l’entitat.

Raventós explica que ja han compartit una enquesta entre els membres del Cercle per conèixer les principals inquietuds i poder prioritzar les accions de la nova junta en el període 2025-2026. “Planificarem l’acció del Cercle partint de quatre eixos prioritaris de treball: el primer serà el formatiu; un segon eix dedicat a impulsar iniciatives i activitats; el tercer serà el ‘networking‘, on tots puguem per fer pinya i xarxa; i el darrer eix serà el de captar nous talents”, detalla la nova presidenta.

“La Ninna ha sabut mantenir la cohesió del grup que va construir l’anterior president, en Paco Hoya, i ho ha dut a uns nivells de consolidació i d’interacció entre els membres del Cercle que són molt valuosos a l’hora de plantejar activitats i, sobretot, a l’hora d’exposar qualsevol mena de tema, dubte, reflexió professional o personal en el marc del Cercle. Penso que això només es dona quan hi ha confiança i amb un grup de més de seixanta persones és tot un mèrit que cal reconèixer”, va assenyalar Raventós en l’última reunió del cercle fent referència a la presidenta sortint, que passarà ara a ser la representant dels antics membres del Cercle.

Formació i capacitació

En aquest nou mandat, Raventós vol posar l’èmfasi de la seva acció en la formació i capacitació del col·lectiu. “Tenim infinitat de reptes a assolir, ja sigui a nivell de finançament, de recursos humans, de comercialització, etc. però un dels més importants des del meu punt de vista és la formació i la capacitació. Quan impulses un negoci, com a emprenedor tens molta il·lusió per crear alguna cosa i construeixes amb una formació i uns coneixements que d’entrada no tens. Molts de nosaltres hem començat un negoci a base de prova i error i per això penso que és tan important la formació per tenir els coneixements bàsics per poder tirar endavant un negoci i donar-li continuïtat”, manifesta.

En aquest sentit, la nova presidenta del Cercle s’ha compromès amb el col·lectiu a assolir tres objectius en els propers dos anys: “el primer és enfocar les activitats del Cercle cap a la formació i desenvolupament de tots els membres perquè puguin assolir els reptes de creixement i de sostenibilitat en el temps de les seves iniciatives; el segon serà consolidar una xarxa amb altres institucions que vetllin pels nostres interessos com a joves empresaris que som; i la tercera és posicionar el Cercle com a institució de referència en la representació de joves empresaris de Catalunya”.

Marta Raventós Moix va néixer a Barcelona l’any 1986 i va realitzar els seus estudis a l’Escola Superior de Disseny (ESDi), on es va especialitzar en el disseny d’espais. Va completar la seva formació amb un Mestratge en paisatgisme i espais públics a Elisava. Posteriorment va entrar a formar part d’un estudi d’arquitectura i interiorisme on es va consolidar durant set anys com a professional fins que va decidir emprendre el seu propi camí creant R-Estudio Interior Design, on ella i el seu equip es dediquen al disseny d’espais tant d’interiors com exteriors, on ofereixen i realitzen projectes integrals en habitatges particulars, oficines o centres comercials des de l’inici dels projectes. “Des de petita ja tenia clar que volia muntar el meu propi negoci”, afirma Raventós.

La configuració de la nova junta directiva del Cercle Cecot de Joves Empresaris queda de la següent manera:

Presidenta

MARTA RAVENTÓS MOIX – R-ESTUDIO INTERIOR DESIGN

Junta Directiva

ALBERT TEIXIDÓ – SENSOCAR

PAU DURAN– DURAN ARQUITECTES

JOAN SARDANYONS – BERMAX 5000

CINTIA MENOR – IKIGAI TERRASSA

ALBERT BLADAS – COLUMAT SMART SYSTEMS

MARTA SÁNCHEZ – ALLURA GROUP

SANDRA PUIG – AUTÒNOMA

ESTEVE CORSELLAS – PANIFICADORA VALERO

Representant antics membres

NINNA TORRES – PANONA IMPORT