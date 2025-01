El Gremi Tèxtil de Terrassa, en un projecte europeu per promoure la transició verda

L’Institut Industrial de Terrassa – Gremi Tèxtil participarà en un nou projecte europeu per impulsar la sostenibilitat en el seu sector. L’entitat egarenca formarà part de la iniciativa In4Sustain, que pretén desenvolupar materials de formació innovadors adreçats a la indústria tèxtil i de la confecció per facilitar la transició verda en tota la cadena de valor.

El gremi terrassenc hi treballarà a través d’un consorci format per sis membres més: CIAPE, el coordinador (Itàlia), TITERA (Eslovènia), CITEVE (Portugal), Link Campus University (Itàlia), STEP intitute (Eslovènia) i Materially (Itàlia).

Per assolir els seus objectius, el partenariat crearà un full de ruta que els ajudarà a decidir quins mètodes de formació cal utilitzar i com implementar-los correctament a tota la indústria, per avançar en la transició verda. A més a més, es desenvoluparà un MOOC (Massive Online Open Course) per proporcionar a la indústria recursos per afavorir la transició verda a partir del full de ruta desenvolupat.

El Gremi Tèxtil està rebent el suport de Tèxtils.CAT, el clúster català de materials tèxtils avançats, en les seves funcions i tasques en el marc del projecte. És l’encarregat d’elaborar la prova pilot “train the trainers” (formació per als formadors) que servirà per formar membres del consorci que després replicaran tallers als seus països sobre com implementar els recursos creats amb les respectives indústries, empreses i grups destinataris.

A més, el consorci desenvoluparà una guia que recopilarà casos d’èxit i consells pràctics sobre la sostenibilitat tèxtil per als consumidors i empreses del sector, com una valuosa eina pràctica per complementar tot el paquet de la transició verda.