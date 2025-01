Indústria i serveis lideren el descens de l’atur a Terrassa l’any 2024

La indústria i els serveis són els dos grans sectors d’activitat que van liderar la reducció de l’atur a Terrassa el 2024. Segons recull l’últim informe mensual sobre l’evolució de l’atur registrat a Terrassa elaborat pel Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat, la indústria és el sector que ha experimentat una davallada més gran del nombre de terrassencs desocupats, amb una caiguda de l’11,03% entre el desembre del 2023 i el desembre del 2024, passant de 1.569 a 1.396 aturats, 173 menys. En nombres absoluts, en canvi, la caiguda més gran l’ha registrat els serveis. Aquest sector ha restat 280 aturats al llarg del 2024, passant de 8.188 a 7.908, un 3,42% menys.

Ara bé, en el balanç anual l’atur ha evolucionat a la baixa en tots els sectors, sense excepció. L’any 2024 ha acabat amb tres terrassencs aturats menys en l’agricultura (-3,75%) i en la construcció, amb 118 menys (-8,12%). Mentrestant, l’atur en el grup de persones sense ocupació anterior ha minvat un lleuger 0,39%, amb 5 aturats menys.

La caiguda de l’atur a Terrassa ha estat força generalitzada. A més d’haver-se reduït en tots els sectors, també ha baixat en ambdós gèneres, tot i que ho ha fet més intensament en la població masculina. En la comparativa entre desembre del 2023 i del 2024, el nombre d’homes aturats ha passat de 5.229 a 4.922, 307 menys (-5,87%). Pel que fa a les dones, el nombre de desocupades s’ha reduït en 272, fins a les 7.081, amb una davallada percentual del 3,70%.

Els joves aturats es redueixen un 5,65%

Per grups d’edat, l’informe destaca la baixada d’un 5,65% en la franja de 16 a 29 anys, que ha tancat el 2024 amb 1.586 aturats, 95 menys. A l’altra banda, els aturats majors de 45 anys són ara 7.026, 283 menys (-3,87%).

Per nacionalitat, l’atur ha minvat de forma més accentuada entre aquells terrassencs amb nacionalitat espanyola (-536; -5,32%) que entre els estrangers (-43; -1,71%). En el global va minvar un 4,6%, fins a arribar als 12.003 aturats.

D’aquests 12.003 aturats registrats, n’hi ha 5.102 que reben alguna prestació o subsidi per desocupació (el 40,84%); una taxa de cobertura que es troba 5,46 punts per dessota del valor que assoleix en el conjunt de Catalunya, on se situa en el 46,30%, i tres punts per sota de la cobertura del desembre del 2023, que era d’un 43,86%.

El 35,37% dels aturats obtenen una antiguitat de la demanda superior als dos anys, en una proporció que resulta més accentuada entre les dones (39,42%) que no pas els homes (29,56%). A la inversa, aquells amb una durada inferior de la demanda (el 33,41% la tenen inferior als sis mesos) són més nombrosos entre els homes (39,78%) que entre les dones (28,98%).

