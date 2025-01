DC Fine Chemicals incorpora el suís Urs Spitz com a director no executiu

DC Fine Chemicals, amb seus a Terrassa i el Regne Unit, ha incorporat l’emprenedor, inversor i científic suís Urs Spitz com a director no executiu. Des de la companyia, proveïdora de productes de química fina per a les àrees de diagnòstic, ciències de la vida, indústria farmacèutica i solucions de procés, destaquen que Spitz compta amb més de 20 anys d’experiència en el sector de les ciències de la vida, transformant empreses i impulsant la innovació en diagnòstic microbià, seguretat alimentària i matèries primeres crítiques. De la mateixa manera, indiquen que ha escalat amb èxit empreses, ha integrat tecnologies d’avantguarda i ha construït equips forts, alhora que ofereix valor en indústries altament regulades.

“La seva experiència demostrada en el reposicionament d’empreses i el desenvolupament de solucions a mida per a sectors com la farmàcia, el diagnòstic i la biotecnologia el converteixen en un perfecte assessor en la nostra missió contínua d’associar-nos amb els nostres clients per proporcionar-los matèries primeres químiques necessàries per produir productes basats en la ciència”, assenyalen des de la companyia amb instal·lacions al polígon de Can Farcan.

De la mateixa manera, Hind Al-Haj s’ha convertit en directora de vendes de l’empresa. D’ella en ressalten la seva capacitat per impulsar la innovació i crear equips d’alt rendiment. “Hind Al-Haj aporta una gran experiència en desenvolupament de negocis internacionals i navegant per mercats molt regulats. Amb el seu profund coneixement de la indústria i l’enfocament centrat en el client, té una trajectòria demostrada a oferir solucions a mida i centrades en el client”, diuen. “Sota el seu lideratge, ampliarem l’abast del nostre producte, elevarem els estàndards de servei i garantirem que DC Fine Chemicals no només compleixi, sinó que estableixi nous punts de referència en qualitat i rendiment”, afegeixen.