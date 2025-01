La Cambra de Terrassa insisteix a reivindicar la B-40 fins a Granollers

La Cambra de Comerç de Terrassa es manté ferma en la seva defensa que la B-40 arribi a Granollers. La corporació terrassenca no defalleix de la seva voluntat que la via s’allargui fins a la capital del Vallès Oriental i així ho ha expressat aquest dilluns el seu vicepresident segon Nacho Navarro, en la tradicional trobada anual de l’entitat amb els professionals dels mitjans de comunicació.

“Treballem molt intensament en continuar reivindicant la B-40”, ha assegurat el responsable de relacions amb les administracions públiques i infraestructures de la Cambra de Comerç de Terrassa. “Continuem lluitant perquè es compleixi l’acord de govern de portar-la el més ràpid possible fins a Sabadell i el que a nosaltres ens preocupa molt és que una vegada hagi arribat a Sabadell, en un futur immediat, es pugui continuar fins a Granollers i així connectar amb l’AP-7“, ha sostingut.

En la trobada informativa d’aquest dilluns, Navarro ha recordat que el 2022 l’entitat va celebrar una edició dels Premis Cambra enfocada en reclamar la B-40 i ha assenyalat que des de l’entitat terrassenca continuaran reivindicant aquelles infraestructures que afectin el desenvolupament econòmic de la seva demarcació.

En aquest sentit, ha destacat la seva participació dins de FemVallès, associació agrupada avui per més de 20 entitats on es debat i s’analitzen qüestions territorials, sobretot les infraestructures, que afecten els dos Vallesos, tant l’Oriental com l’Occidental. També ha ressaltat que la Cambra de Comerç de Terrassa participa de la taula de treball del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, “que actualment està en revisió”.

