El centre de serveis a les empreses dels Bellots atrau 600 persones el 2024

Les activitats organitzades al Centre de Serveis de Proximitat a les Empreses (CSPE) Els Bellots durant el seu primer any de funcionament han aplegat més de 600 persones. Al llarg del 2024, l’equipament ha acollit un total de 49 propostes entre actes i reunions de caire institucional, formacions per a empreses i trobades o sessions de “networking” empresarial que, en conjunt, han atret un total de 605 persones.

Així ho destaca l’Ajuntament de Terrassa en una nota emesa aquest dijous en què explica que els actes institucionals han estat, principalment, sessions relacionades amb la governança dels polígons d’activitat econòmica i reunions amb representants d’entitats locals, nacionals i internacionals. Les formacions (13 sessions en total) han tractat principalment sobre digitalització i indústria 4.0, i la majoria dels assistents han estat membres de pimes locals. Finalment, “les sessions de ‘networking’ s’han dissenyat per fomentar la col·laboració i la creació de sinergies entre empreses de la zona”, assenyalen des del consistori.

“Els Bellots ha demostrat ser una iniciativa clau per al desenvolupament industrial de Terrassa. Amb un primer any ple d’activitats i èxits significatius, el centre es consolida com a referent per a l’empresariat industrial de la ciutat”, assegura la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís. “El CSPE ha aconseguit atreure una gamma diversa de perfils, des de càrrecs directius fins a personal tècnic, passant per representants d’associacions empresarials, amb un ritme sostingut d’activitats de tota mena. En aquest sentit, anem pel bon camí cap al nostre objectiu de convertir Els Bellots en la casa de la indústria, però encara ens falta camí per recórrer abans que el centre assoleixi tot el seu potencial”, afegeix la regidora.

Així, entre els objectius i reptes del CSPE Els Bellots pel 2025 hi ha la posada en marxa de programes i actuacions per a l’atracció d’inversió industrial, impulsar l’aplicació de la intel·ligència artificial a la indústria i facilitar a les empreses formació especialitzada i consultoria pel foment de la competitivitat, així com donar suport a projectes orientats a l’economia circular i la gestió eficient de recursos.

Concurs per a l’adjudicació del restaurant

També està previst un concurs públic per a l’adjudicació del servei de restaurant de l’antiga masia i completar la cessió d’espais a l’Agrupació de Polígons de Terrassa, que actualment s’està tramitant.

El CSPE Els Bellots està ubicat a l’antiga masia del mateix nom, restaurada integralment per a aquesta funció. Des de la seva entrada en servei, el gener de 2024, funciona com a centre de serveis i acull el servei municipal de Promoció Industrial. “L’estratègica ubicació del centre, a tocar de diferents polígons i connectat amb la resta per vies ràpides, fa possible que totes les indústries de Terrassa tinguin a mà els recursos i serveis que l’Ajuntament posa al seu abast”, indiquen des del consistori.

L’epicentre del pla director de polígons

A banda de les seves funcions d’atenció i serveis a les empreses, el CSPE Els Bellots és també el centre des d’on es desplega el Pla Director de Polígons d’Activitats Econòmiques (PDPAE) de Terrassa. Aquest any, en el marc del pla, s’han dut a terme obres d’asfaltatge als polígons (concretament, al carrer Colom i al carrer Miño) i s’han fet diverses intervencions de reparació de voreres al Polígon Nord –Puigbarral.

També s’han impulsat diferents estudis per a la millora de la sostenibilitat i la competitivitat de les empreses. Entre altres, s’han fet avenços per a la creació d’un banc d’àrids, l’aprofitament de les aigües de la depuradora de les Fonts per a ús industrial o la creació de comunitats energètiques, entre altres iniciatives.

El centre de serveis a les empreses dels Bellots atrau 600 persones el 2024