Bluespace es consolida a Terrassa amb dos centres i aposta per continuar creixent

En una ciutat com Terrassa, que no deixa de créixer i transformar-se, trobar espai extra pot convertir-se en tot un repte. Pot ser que casa teva es quedi petita, que hagis de fer una mudança per etapes o que el teu negoci necessiti un lloc per emmagatzemar estoc. Per a totes aquestes situacions, hi ha una solució pràctica i segura: Bluespace, que compta amb dos centres de Trasteros Terrassa dissenyats tant per a particulars com per a empreses.

Actualment, els centres disponibles a la ciutat són: Bluespace Terrassa Sud, al carrer Roselló 2-4 (cantonada amb Ronda Ponent), i Bluespace Terrassa Norte, a la carretera de Castellar 127-129. Ambdós espais estan concebuts per facilitar l’emmagatzematge de manera còmoda i sense complicacions.

Opcions flexibles per emmagatzemar a Terrassa

Els trasters de Bluespace han guanyat popularitat gràcies a la seva flexibilitat. Amb espais que van des d’1 m² fins a 200 m², els clients poden triar la millor opció segons les seves necessitats, ja sigui per guardar mobles durant una mudança, arxivar documentació o emmagatzemar estoc d’un negoci.

Un dels principals atractius d’aquests trasters és la facilitat d’accés. A Bluespace es pot optar per lloguers amb contractes flexibles, sense necessitat de compromisos a llarg termini. Aquesta característica és especialment útil per a situacions d’emmagatzematge temporal, com reformes, canvis estructurals en una empresa o trasllats provisionals.

Ambdós centres ofereixen màxima accessibilitat, permetent als usuaris accedir-hi els 365 dies de l’any en horari de 7:00 h a 22:00 h. A més, existeix la possibilitat d’obtenir accés les 24 hores mitjançant un codi especial, cosa que facilita l’operativa d’autònoms i petites empreses que requereixen disponibilitat contínua.

Una altra de les característiques que han convertit Bluespace en un referent del sector és la seva seguretat. Les instal·lacions compten amb videovigilància, control d’accés individualitzat i sistemes d’alarma, garantint la protecció dels objectes emmagatzemats en tot moment. Això proporciona tranquil·litat als clients, que poden deixar les seves pertinences sense preocupar-se per possibles robatoris o desperfectes.

Un aliat per a empreses i particulars

A més de ser una solució pràctica per a aquells que necessiten alliberar espai a casa, Bluespace s’ha convertit en un recurs clau per a pimes i emprenedors. Moltes empreses utilitzen aquests trasters per guardar mercaderia, eines o documents sense haver de llogar un local comercial de més dimensions.

L’auge del comerç electrònic també ha portat molts petits negocis a utilitzar els trasters com a magatzems logístics. Botigues en línia, distribuïdors i emprenedors troben a Bluespace l’espai ideal per gestionar el seu inventari sense haver d’assumir els elevats costos de lloguer d’un local propi.

Per altra banda, els particulars troben en Bluespace una alternativa còmoda per guardar roba de temporada, bicicletes, equipament esportiu o fins i tot col·leccions personals que requereixen un espai adequat d’emmagatzematge. També moltes famílies recorren a aquests espais per guardar mobles que no poden mantenir a casa però que desitgen conservar en bones condicions.

A més, l’empresa ofereix serveis complementaris com la venda de material d’embalatge, cosa que facilita l’organització, protecció i trasllat dels objectes. Els clients poden trobar tot el necessari: caixes de cartró, plàstic de bombolles… Així, les seves pertinences es mantindran en perfecte estat durant el temps que romanguin al traster.

Perspectives de creixement a Terrassa

Amb dos centres ja operatius a la ciutat i un model de negoci en expansió, Bluespace té la mirada posada en el futur amb la intenció de continuar ampliant la seva presència a Terrassa. A mesura que la ciutat continua desenvolupant-se, la companyia es posiciona com un recurs estratègic per a aquells que necessiten espai addicional sense complicacions.

És innegable que cada vegada necessitem més solucions d’emmagatzematge, ja sigui per la tendència a habitatges més petits o per la creixent necessitat d’espai per part de les empreses. Aquest escenari impulsa Bluespace a considerar noves obertures a la zona.

A més, la ubicació projectada per als nous centres facilitarà l’accés tant als residents com a les empreses locals, fent que resulti especialment útil per a aquells que busquen solucions d’emmagatzematge en punts estratègics de la ciutat.

Amb una xarxa d’instal·lacions en constant creixement, no hi ha dubte que Bluespace continuarà consolidant-se com una opció de referència en el sector del self-storage a Espanya.

Bluespace es consolida a Terrassa amb dos centres i aposta per continuar creixent