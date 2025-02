Almenys cinc empreses terrassenques participaran enguany en el congrés més important de la indústria audiovisual, l’Integrated Systems Europe (ISE). L’esdeveniment se celebrarà entre el 4 i el 7 de febrer al recinte de Gran Via de l’Hospitalet de la Fira de Barcelona, ocuparà un 20% més d’espai que en l’anterior edició i preveu comptar amb més de 1.600 empreses expositores i superar el rècord de visitants del 2024, quan va arribar a 73.800 persones.

Una vegada més, la Generalitat de Catalunya ofereix a una trentena d’empreses mostrar les seves solucions en un estand propi dins el Catalonia Pavilion situat al Congress Square (CS100) de l’ISE i entre aquestes n’hi ha quatre d’egarenques.

Una d’elles hi serà de la mà de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). Gnomalab Estudio, espai creatiu que crea instal·lacions artístiques de múltiples formes utilitzant la llum i la realitat virtual, hi presentarà la seva última obra, “Kairos”, una experiència immersiva que vol transmetre la bellesa continguda en un instant qualsevol d’un entorn natural.

Les altres tres han estat convidades per ACCIÓ. Es tracta d’Amate Audio, companyia que proporciona assessoria i productes implementats en noves tecnologies en el món del so; Stilbox, empresa líder en la fabricació de maletes de vol personalitzades i solucions de protecció per equips de llum, vídeo o so professionals; i WindowSight, que ofereix una plataforma d’“streaming” per gaudir de l’art visual a través dels televisors i pantalles.

A més de comptar amb un estand propi, una d’elles, WindowSight, també participarà en el programa de conferències, xerrades, fòrums i taules rodones. El seu cofundador i CEO, Pol Rosset, serà dimecres un dels ponents de la xerrada “Content is King: cómo el contenido visual curado está revolucionando el digital signage para transformar espacios en el sector sanitario, oficinas, hostelería y retail”. Mentrestant, dijous formarà part de la taula rodona “Digital Signage Content”, un panell que busca mostrar com el contingut atractiu i immersiu pot transformar els compradors en fans i clients.

Més enllà de les companyies terrassenques que exhibiran les seves solucions al pavelló de Catalunya, hi ha almenys una altra empresa de Terrassa que també comptarà amb un expositor a l’ISE: Kinson, firma amb 40 anys d’experiència en el mercat espanyol de llums i so professionals.

Terrassa, la cinquena ciutat catalana en nombre d’empreses del sector

Segons un estudi del Govern elaborat per ACCIÓ en col·laboració amb el Clúster Audiovisual de Catalunya i presentat fa una setmana, el sector audiovisual reuneix 4.161 empreses a Catalunya i dona feina a 41.866 persones. Segons l’informe, la província de Barcelona és el gran pol audiovisual de Catalunya, amb el 87 % de les empreses. El Barcelonès (59,2 %), el Vallès Occidental (9,1 %), el Baix Llobregat (6,3 %) i el Maresme (3,9 %) són les comarques amb més empreses relacionades amb el sector audiovisual. Per municipis, el 56,2 % de les empreses es concentren a la ciutat de Barcelona. Terrassa és cinquena en el rànquing, amb 63 companyies, situant-se per darrere de la ciutat comtal, Sant Cugat (117 empreses), Sabadell (81) i Girona (81).

En l’apartat d’infraestructures, l’estudi destaca el Parc Audiovisual de Catalunya, situat al nord de Terrassa, que ofereix diferents platós per a rodatges de cine, de televisió i de publicitat i on, amb una transferència de 10 milions, aprovada pel Govern, es volen construir dos nous platós amb espais de 1.500 i 2.300 m². També anomena com a sala de cinema referent el Cinema Catalunya, inaugurat el 1916.

