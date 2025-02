Pere Soler pren possessió com a conseller de la CNMC

El terrassenc Pere Soler i Campins és ja conseller de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). L’advocat i especialista en dret mercantil i europeu, exdirector general dels Mossos d’Esquadra, ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al matí junt amb els altres quatre nou membres de l’organisme.

La CNMC ha renovat la vicepresidència i quatre consellers. Ángel García Castillejo, directiu de la corporació RTVE i exconseller de l’extinta Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT), ha assumit el lloc de vicepresident, mentre que Pere Soler, María Vidales, Rafael Iturriaga i Enrique Monasteria completen les conselleries.

El nou vicepresident i els quatre consellers proposats pel Govern van haver de sotmetre’s a un examen a la Comissió d’Economia del Congrés, tal com estableix la Llei reguladora de l’exercici de l’alt càrrec en l’Administració General de l’Estat.

Els candidats van superar el seu examen a la cambra baixa, però no sense crítiques de PP i Vox. Aquesta última formació fins i tot va arribar a presentar propostes de veto a tots els candidats en considerar el nomenament dels mateixos un intent de “colonització” de les institució del Govern. La proposta de veto no va prosperar per la falta de suports i el Congrés finalment va donar el vistiplau als nomenaments proposats per l’executiu, que el 29 de gener va publicar els reials decrets corresponents al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) per a oficialitzar els nous càrrecs en el consell durant un període de sis anys sense possibilitat de reelecció.

Els nous nomenaments suposen la renovació de la meitat del consell de l’organisme de competència, que està integrat per deu membres, incloent-hi la presidenta i el vicepresident. El consell consta de dues sales, una dedicada a temes de competència i una altra a la supervisió reguladora.

El passat 30 de gener, el consell de la CNMC va acordar l’assignació dels nous consellers a les sales, de manera que en competència hi haurà Pilar Sánchez Núñez, Rafael Iturriaga Neva, Pere Soler Campins i María Vidales Picazo. La presidència correspon a Cani Fernández, presidenta de l’organisme

D’altra banda, a la sala de supervisió reguladora hi són Josep Maria Salas Prat, Carlos Aguilar Parets, María Jesús Martín Martínez i Enrique Monasterio Beñaran. La presidència correspon al vicepresident, Ángel García Castillejo.