BBVA s’integra a l’Oficina de Finançament de la Cecot

BBVA i la Cecot treballaran conjuntament per impulsar l’accés al crèdit de les pimes catalanes. L’entitat financera i la patronal amb seu a Terrassa han signat un acord de col·laboració que suposa la integració de BBVA a l’Oficina de Finançament de la Cecot.

La relació entre les dues entitats amb aquest nou conveni estableix “una cooperació sòlida i estratègica, amb l’objectiu de reforçar el suport a les pimes i afavorir-ne el desenvolupament, consolidant una aliança clau per al futur de l’ecosistema empresarial català”, asseguren les dues parts en un comunicat en què assenyalen que les pimes representen el 99,8% de les empreses del país i generen més del 60% de l’ocupació, destacant Catalunya com la comunitat amb la major quantitat d’aquestes.

L’acord s’ha formalitzat amb una trobada a la seu de la Cecot a Terrassa amb la presència de Xavier Panés i Àlex d’Espona, president i responsable de l’oficina de finançament de Cecot respectivament. En representació de BBVA hi han assistit José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya, Francisco Pla, director regional de BBVA a Catalunya i Andrés Cabello, director de zona de BBVA a l’àrea del Vallès Occidental.

Durant la trobada, José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya, ha manifestat que “aquesta col·laboració reforça l’aposta de BBVA per Catalunya, on el banc continua treballant per donar un suport directe a les pimes com a motor que són de l’economia local i un factor essencial per a la creació d’ocupació i la innovació empresarial”.

Per la seva banda, Xavier Panés, president de la Cecot, ha recordat que “una de les funcions de la nostra patronal és que les empreses, sobretot microempreses i pimes, puguin accedir a finançament per poder desenvolupar la seva activitat diària i perquè puguin realitzar inversions per al seu creixement i consolidació, ja sigui en projectes de digitalització, d’internacionalització, de descarbonització i sostenibilitat, etc. Per això vam estructurar, fa uns anys, tots els serveis que prestem en aquest àmbit com el finançament bancari, microcrèdits d’Innovació, Eurocrèdits o tramitació de finançament per autònoms sota el paraigües de la nostra Oficina de Finançament, Ajuts i Subvencions, la qual comptarà a partir d’avui amb un nou soci en l’orientació, atenció i oferta de serveis de finançament com ho és el BBVA”.