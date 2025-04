La guerra comercial està servida

Pere Simó Domènech, director de l’oficina de Renta 4

La setmana ha estat marcada per l’anunci d’aranzels a tor i a dret, deixant fortament impactades les economies de la Xina, Vietnam, Índia, Corea del Sud, Japó i també Alemanya, França i Itàlia, dins el marc europeu, suavitzant la mesura per a Mèxic i Canadà, en el front nord-americà. Sembla que els acords estratègics mundials que fins ara han prevalgut, i que han ajudat a mantenir una pau, una estabilitat econòmica i un creixement mundial, tenen les hores comptades. Podria entreveure’s la nova política d’aliances que sembla voler establir Trump, apropant-se a Rússia, desvalorant Europa, i intentant formar un nou bloc contra la Xina, que a hores d’ara sembla que és l’únic enemic que compta per a Trump. També sembla que vol compensar el cost de la mà d’obra al sud i est asiàtic, amb l’increment dels aranzels en aquestes regions, dominades també per la inversió xinesa.

Els objectius pretesos són la reindustrialització dels EUA i augmentar la producció pròpia, protegir el treball, contrarestar les pràctiques segons ell deslleials, generar ingressos fiscals i disminuir la despesa de l’administració, i, finalment, desglobalitzar les grans empreses. La creació de noves empreses i de dinamitzar no depèn de la gent del carrer, sinó dels grans inversors o personal adinerat. Què esperen a invertir, doncs, si estan tots en liquiditat? O és que s’estan creant un escenari propici perquè l’estat, a sobre, els ajudi a crear-les? El treball mai ha faltat als EUA, ni hem entrat en una situació d’atur preocupant, o sigui, que no se sap què volen protegir. La despesa ja l’han començat a ajustar en l’administració. I la desglobalització també podrien abordar-la amb altres armes, i des dels consells de les grans corporacions.

Les conseqüències immediates d’aquesta política, que pot acabar modulant quan cregui ell convenient, seran la reducció del PIB als EUA i l’augment de la inflació amb la consegüent pèrdua de poder adquisitiu. La renda variable caurà per l’aversió al risc enfront de les inseguretats, es canviarà la inversió cap a actius defensius com bons o fons monetaris, caurà el dòlar enfront d’altres monedes com l’euro, cauran els sectors de productes cíclics, béns industrials i farmacèutics, i en general, hi haurà una reducció en el creixement econòmic mundial i en especial, en les regions més castigades esmentades més amunt.