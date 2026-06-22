Fitch Ratings inicia la cobertura de Cirsa amb qualificació BB i perspectiva estable

La multinacional terrassenca del sector del joc i l'oci Cirsa ha anunciat aquest dilluns que l’agència internacional de qualificació creditícia Fitch Ratings ha iniciat la cobertura de la companyia amb un ràting emissor a llarg termini de BB i perspectiva estable. Paral·lelament, també ha assignat una qualificació de BB+ al deute sènior amb garantia emès per Cirsa Finance International.
Segons informa la mateixa companyia egarenca en un comunicat, Fitch assenyala en el seu informe que el perfil de negoci de Cirsa “es beneficia de les seves sòlides posicions de mercat als països on opera, així com de la seva proposta omnicanal”. L’agència també destaca especialment la combinació entre activitat presencial, en línia i B2B a Espanya, que considera un element diferencial en un context de més restriccions publicitàries.
Pel que fa a la seva expansió internacional, la qualificadora posa el focus en Llatinoamèrica, on Cirsa manté presència en països com Perú, Panamà i Colòmbia. L’informe recull que la companyia opera en mercats regulats i projecta “un creixement significatiu dels ingressos en els pròxims quatre anys”, impulsat per la diversificació geogràfica.
La mateixa anàlisi també valora positivament la diversificació del grup entre casinos, sales de joc, negoci en línia i activitat B2B, així com la seva política de no operar en mercats dotcom. En aquest sentit, Cirsa defensa que la seva presència internacional es concentra en jurisdiccions amb marcs legals consolidats, fet que, segons Fitch, redueix riscos normatius i fiscals.
Un altre dels elements destacats és la capacitat de generació de caixa. L’agència estima que el grup va assolir el 2025 un marge de flux de caixa lliure del 9,5% i preveu que es mantingui en una forquilla del 9% al 10% fins al període 2026-2029, cosa que “suporta el perfil financer de la companyia i la seva capacitat de finançar el creixement”, recull el comunicat de Cirsa.
Des de la multinacional terrassenca recorden que aquesta valoració se suma a la recent revisió a l’alça de Moody’s, que va millorar la qualificació corporativa fins a Ba3 i va mantenir la perspectiva estable.