La marca de cosmètica FAWE s'imposa en el demo day de l'acceleradora de la Cambra de Terrassa

L'empresa emergent santcugatenca FAWE 2025 SL, especialitzada en neurocosmètica, i la matadeperenca Good Microbiome, centrada en la prevenció i el monitoratge de la salut intestinal, han estat les guanyadores del Demo Day de l’acceleradora Impulsa Startup de la Cambra de Comerç de Terrassa. Els dos projectes han rebut, respectivament, el primer i el segon premi de la primera convocatòria del programa aquest 2026.
FAWE 2025, impulsada per Carlos Riera i Clara Riera, desenvolupa una marca de "skincare" basada en una estètica urbana, natural i mediterrània, amb una aposta específica per la neurocosmètica. El projecte ha estat distingit amb el primer premi, dotat amb 4.800 euros.
Per la seva banda, Good Microbiome, formada per Jaume Ros, Roger Solsona i Pol Artés, treballa en solucions de salut digital orientades a la prevenció i el seguiment de la salut intestinal. La iniciativa ha estat reconeguda amb el segon premi, valorat en 1.600 euros.
Els guardons es van lliurar aquest dijous al vespre durant la sessió final del programa d’acceleració, celebrada a la seu de la Cambra de Terrassa. El Demo Day va reunir sis dels deu projectes tecnològics i innovadors que han participat en aquesta primera convocatòria de l’any. Durant la jornada, els equips emprenedors van presentar l’evolució dels seus negocis davant d’inversors i d’un comitè avaluador amb l’objectiu de facilitar l’accés a finançament i reforçar la seva escalabilitat.
Entre les iniciatives participants també hi havia les santcugatenques EscribAI, una plataforma d’intel·ligència artificial per a despatxos i departaments jurídics; i Lupo Rooms, un "marketplace" especialitzat en el lloguer d’habitacions de mitja i llarga estada per a estudiants i joves en mobilitat internacional; i les terrassenques Quezmo, una aplicació per a la creació i resposta de qüestionaris interactius, i Walue, dedicada al desenvolupament i validació tècnica de materials plàstics reciclats per a arquitectura sostenible i mobiliari urbà.
El jurat va estar format per Mercè Tell, sòcia fundadora d’Encomenda Smart Capital; Lluís Juncà, assessor i inversor de "start-ups" i docent en innovació; i Marc Busom, fundador de l'empresa emergent terrassenca Wecaria. A més del premi econòmic, FAWE 2025 podrà accedir a la final estatal del programa, on optarà a un guardó addicional de 12.000 euros.
Sis mesos d'acompanyament
El Demo Day posa punt final a un itinerari de sis mesos durant el qual els projectes seleccionats han rebut mentories personalitzades i acompanyament per part de tutors camerals i experts en àmbits com l’estratègia de negoci, el màrqueting, les finances, el desenvolupament de clients, la internacionalització o l’accés a finançament. Aquesta ha estat la quarta edició de la jornada impulsada per la Cambra de Terrassa.
Paral·lelament, l’entitat manté oberta fins al pròxim dilluns 22 de juny la convocatòria per participar en una nova edició d’Impulsa Startup. La Cambra seleccionarà fins a deu noves propostes innovadores i de base tecnològica per incorporar-les a aquest programa d’acceleració, adreçat a empreses emergents de fins a cinc anys d’antiguitat o a projectes amb un producte mínim viable ja validat.
Una de les novetats d’aquest 2026 és precisament la celebració de dues convocatòries anuals del programa, coordinat per la Cámara de España i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+). Aquesta estructura permet als participants accedir a una xarxa estatal de més de trenta cambres de comerç i ampliar les seves oportunitats de col·laboració i creixement.