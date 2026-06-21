La tecnologia, el motor de la borsa

La tecnologia i especialment la intel·ligència artificial (IA) són el motor del creixement econòmic, i paral·lelament, de la borsa, que sempre s’anticipa, fent créixer les valoracions per la projecció a futur dels rendiments esperats. Això és el que estan aprofitant totes les grans corporacions per treure a cotitzar part de les seves companyies i capitalitzar-se els CEO o principals accionistes d’aquestes per assegurar recursos líquids immediats. Aquests recursos acabaran aplicats a fer créixer les companyies davant l’allau d’inversions provocada per la tecnologia de la IA amb la inversió en grans centres de dades o estiraran endeutament?
Els resultats publicats fins a la data tornen a marcar màxims, amb creixements espectaculars, que han estat acompanyats de les diferents empreses tant d’energia, microxips, memòria, infraestructures i equips de processament, que són també imprescindibles per mantenir aquest creixement. A aquesta segona onada d’extensió de la IA sembla que encara li falta una mica més per arribar als màxims.
Tot el sector té una bona part que gira entorn de les grans companyies de la IA, ja que les petites i mitjanes creixen per la demanda de les grans. És com una pilota que es retroalimenta a si mateixa, i que en algun moment veurem si s’atura.
De fet, la implantació de la tecnologia de la IA no serà immediata, com va passar amb les puntcom, sinó que tardarem uns anys a assentar-la i a treure els seus màxims rendiments, i estem en la fase d’eufòria inicial, que tard o d’hora ha de corregir per tornar a tocar de peus a terra. De moment és molt diferent de la situació de la implantació d’internet durant les puntcom, quan el servei era gratuït, mentre que ara el servei de qualitat serà de pagament. Tot i això, el 2000, al cap de set anys, ja havia generat retorns per estar als màxims corresponents al moment d’eufòria. Quant esperem nosaltres després d’aquesta possible correcció? Probablement, menys que en anys passats, ja que els retorns seran més alts d’inici, malgrat que les inversions també són brutals.