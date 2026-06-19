Impuls a l'emprenedoria i la innovació en salut integral

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat ha concedit un ajut del programa Primer a eHealthinking, una iniciativa de preacceleració d’emprenedoria i innovació en salut holística i salutogènica coordinada per la Fundació Consorci Sanitari de Terrassa - Joan Costa Roma i desenvolupada conjuntament amb la Fundació Althaia, la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i EADA Business School.
La iniciativa té com a objectiu impulsar projectes innovadors que donin resposta a reptes com la longevitat, la cronicitat, la dependència, la salut mental o els determinants socials, comunitaris i ambientals de la salut. El programa aposta per una visió integral de la salut, alineada amb els principis del model One Health, que relaciona el benestar de les persones amb els entorns on viuen i es desenvolupen. En aquest sentit, fomenta iniciatives que connectin salut humana, comunitat i medi ambient.
eHealthinking es desplegarà al Vallès Occidental, el Barcelonès i la Catalunya Central i oferirà als participants 80 hores de formació especialitzada distribuïdes en 32 sessions de 2,5 hores, més 80 hores de mentoria (com a mínim 3 hores per participant), validació en entorns assistencials i comunitaris, connexió amb professionals i institucions del sector i preparació per accedir a programes d’incubació, acceleració o inversió. S’adreça a emprenedors, professionals sanitaris i socials, investigadors, estudiants universitaris, entitats del tercer sector, administracions públiques i empreses emergents en fases inicials.
La preacceleradora té una cabuda de fins a 25 iniciatives. La convocatòria s'ha obert aquest divendres i la recepció d’expressions d’interès no es tancarà fins al 31 de juliol. El 17 d'agost es farà la comunicació a les candidatures. El programa s'iniciarà el setembre i al final, cada equip presentarà el seu projecte davant d'agents de l'ecosistema, empreses, inversors i institucions en un demo day que tindrà lloc el desembre.
Es combinaran sessions presencials (principalment a Terrassa, però també a Barcelona i Manresa) amb sessions en format híbrid o en línia. Les entitats que hi participen posen a disposició del programa seminaris, aules d'informàtica, sales d'actes i les seves unitats de simulació. La distribució presencial/en línia es definirà en funció del perfil dels participants seleccionats.
Entre els àmbits d’oportunitat identificats pel programa hi ha l’empoderament en salut al llarg del cicle vital, l’envelliment actiu en entorns urbans i rurals, l’abordatge comunitari de la cronicitat i la multimorbiditat, la integració salut-social centrada en la persona, la prescripció social i comunitària, la salut mental comunitària i el benestar emocional, els impactes del canvi climàtic sobre la salut, la presa de decisions basada en valor i impacte, i el desenvolupament d’escoles de salut i de cuidadors. Un dels elements diferencials és la incorporació de la simulació per validar idees i serveis abans de la seva aplicació en contextos reals.
Antecedents
eHealthinking es va iniciar com a preacceleradora del programa Primer el 2021, i va gaudir de tres edicions: la del mateix 2021, la del 20222 i la del 2024) El seu esperit ja era donar suport al desenvolupament de nous productes i processos en salut i social fora de l'àmbit estrictament biomèdic.
Des del principi, la Fundació Althaia va ser-hi present, com a protagonista en els assessoraments a empreses i en els plantejaments de tallers pràctics, donat que era l'únic soci assistencial. Ara bé, després de dos anys d'inexistència de convocatòries, la plataforma reobre amb una nova coordinació, la del Consorci Sanitari de Terrassa, que suma amb la mateixa Althaia, l'Hospital de Sant Pau i EADA per reemprendre el camí fet i enfortir el missatge d'alternativa a les preacceleradores biomèdiques existents, atenent i donant sortida a aquelles idees més enfocades en l'àmbit salutogènic i de salut sistèmica.
La Fundació Consorci Sanitari de Terrassa - Joan Costa Roma contribueix amb la seva experiència en innovació aplicada i amb una infraestructura assistencial i formativa que inclou centres d’atenció primària, centres de salut mental, dispositius hospitalaris i una unitat de simulació especialitzada.