Leddream, de Terrassa, rep el premi a l’empresari jove als Reconeixements de Pimec Vallès Occidental

La companyia terrassenca Leddream ha estat una de les protagonistes de la quarta edició dels Reconeixements Empresarials de Pimec Vallès Occidental, en obtenir el guardó a l’Empresari/ària Jove. L’acte, celebrat aquest dijous al Pavelló de La Llana de Rubí, ha reunit més de 300 empresaris de la comarca i ha distingit set iniciatives entre un total de 35 candidatures presentades.
Pimec Vallès Occidental ha reconegut Leddream per la seva trajectòria en la creació d’ecosistemes digitals integrals que combinen tecnologia, contingut artístic i il·luminació digital dinàmica. L’entitat empresarial destaca que la companyia, "amb una direcció jove, preparada i amb visió de futur", és un exemple de relleu generacional que dona continuïtat a negocis amb equips joves, que aporten energia, criteri i una nova mirada empresarial.
Amb oficines al polígon industrial Santa Margarida II, la firma terrassenca disposa d'enginyeria pròpia al servei dels seus clients i desenvolupa projectes “clau en mà”, abastant les diferents activitats, processos i mercats que integren el sector "visual media": informació, retail, publicitat, entreteniment i esport.
Unes distincions transversals
A més de Leddream, els guardons de Pimec Vallès Occidental han distingit sis empreses i entitats més del territori. El reconeixement al comerç de proximitat ha estat per a Cárnicas Merche, de Castellar del Vallès, “una empresa que defensa el valor de la carnisseria tradicional, però amb mirada actual i compromís amb les persones”; el premi a l’impuls de la formació professional i el talent ha recaigut en ATF Assessors Tècnics Formatius, de Sabadell; mentre que Beorvalue, especialitzada en la fabricació de maquinària industrial per a forns de pa i productes relacionats, també de Sabadell, ha estat reconeguda com a pime innovadora.
El fabricant de productes de plàstic termo-retràctil TubenCap, de Rubí, ha rebut el guardó al creixement industrial; l’Associació de Directives i Empresàries del Vallès (ADE Vallès), de Sant Cugat del Vallès, ha estat distingida per la seva tasca en favor de l’associacionisme empresarial, i LevelInstrukta, de Cerdanyola del Vallès, ha obtingut el reconeixement a la perspectiva de diversitat, la sostenibilitat, la seguretat i la salut laboral.
El jurat dels Reconeixements Empresarials del Vallès Occidental, ha estat conformat en l’edició d’enguany pel president, Xavier Pujol, els vicepresidents Montse Argemí, Miquel Àngel Salazar i Jaume Maranges; el president de Pimec Joves a la comarca, Albert Valverde; el president de Pimec Comerç Vallès Occidental, Xavier Olivé; la representant de Pimec Dona i Empresa, Cristina Simona, i el delegat territorial de Pimec Vallès Occidental, Miquel Martínez.
Amb aquests guardons, Pimec posa en valor iniciatives empresarials que contribueixen al desenvolupament econòmic i social del Vallès Occidental i visibilitza projectes innovadors i amb capacitat de creixement en un teixit empresarial format majoritàriament per pimes.
Durant la gala d'aquest dijous a Rubí, el president de l’Observatori de la Pime de Catalunya i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, ha ofert una conferència centrada en la dimensió empresarial i la productivitat de les petites i mitjanes empreses.